Apple atualiza base carregadora do Watch, mas ninguém sabe o porquê

Lembra da base com carregador magnético para o Apple Watch? Talvez não, porque estamos falando de um pedaço de plástico que custa R$700 e serve para fazer algo que o próprio carregador do relógio, incluído na caixa, já faz — só que com o Watch em pé (ou deitado, se você puxar o seu centro para baixo).

Talvez eu tenha uma dose de má vontade para com o acessório, mas o fato é que hoje ele foi misteriosamente atualizado pela Apple. E quando eu digo “misteriosamente”, é verdade: o número de modelo da base foi atualizado (agora é MU9F2AM/A ; antes, MLDW2AM/A ), mas ninguém sabe exatamente o que mudou lá dentro. Design e especificações técnicas continuam totalmente inalterados.

Na loja online brasileira da Maçã, ainda é a versão antiga da base que se encontra à venda — talvez pelo fato de o modelo novo não ter passado pelas mãos da Anatel, até o momento. Nos EUA, entretanto, esse identificador antigo já sumiu completamente do sistema; por lá, o dock atualizado custa os mesmos US$80 que antes, então podemos esperar que os R$700 cobrados por aqui também mantenham-se inalterados quando recebermos a nova versão.

Mistérios e preços ridículos à parte, é bom ver que a Apple ainda lembra do conceito de bases carregadoras. Será que a mudança pode ter algo a ver com uma possível chegada do AirPower para breve? Teremos que aguardar para ver.

