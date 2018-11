Apple lança versão (PRODUCT)RED da pulseira loop esportiva para o Watch

Depois de algum tempo sem caras novas na área, a Apple parece ter aberto a porteira para novas pulseiras do Apple Watch surgindo aqui e ali. No evento de setembro, a Maçã já tinha anunciado alguns novos modelos de acessórios junto ao lançamento do Apple Watch Series 4; agora, mais uma novidade foi trazida por Cupertino: uma versão (PRODUCT)RED da pulseira loop esportiva.

A pulseira em si traz o mesmo design e materiais das suas contrapartes de outras cores; a diferença, claro, está no vermelho vivo da sua trama de nylon em duas camadas e no seu fecho de plástico. Como de praxe nos produtos (PRODUCT)RED, uma parte dos lucros gerados com a venda dessas pulseiras irá para a (RED), fundação dedicada à pesquisa, ao tratamento e ao combate da AIDS no mundo — especialmente na África.

A pulseira loop esportiva (PRODUCT)RED é vendida nas versões para o Apple Watch Series 4 de 40mm e 44mm e é compatível também com as versões de 38mm e 42mm, respectivamente, dos modelos anteriores do reloginho. Ela sai pelo mesmo preço das demais cores do acessório, R$300, e tem previsão de envio para daqui a 2-3 semanas na loja online brasileira da Maçã.

Vale notar que muito em breve novas pulseiras da Nike deverão ser lançadas, também, como informamos nesse outro artigo.