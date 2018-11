Bundle de Black Friday reúne 10 apps para Mac com 96% de desconto!

Apple contrata executivo da Nokia na Índia; Dan Frakes vira editor da Mac App Store Neste episódio de “idas e vindas em Cupertino”, a Apple contratou, e também perdeu, talentos da Mac App Store e no setor de comunicações, respectivamente. Para além da sua cidade natal, a Maçã irá contar, ainda, com um novo nome para comandar suas operações na Índia, como veremos a seguir. Operações na Índia No fim […]

Nike anuncia três novas pulseiras para o Apple Watch A Nike anunciou — de forma bem silenciosa, num app de compras da empresa — que novas cores de pulseiras para o Apple Watch Nike+ serão lançadas nesta semana, mais precisamente na sexta-feira (16/11). Serão três novas tonalidades para dois modelos de pulseiras: esportiva e loop esportiva. As cores são: smokey mauve, olive flak e […]

Como definir alarmes, configurar o Buscar iPhone e liberar espaço no Mac Nem parece, mas já faz quase um ano que a Apple começou a publicar no seu canal brasileiro no YouTube uma série de pequenos vídeos com dicas de uso para os seus sistemas e dispositivos. Já fizemos alguns artigos anunciando novas publicações do tipo (esse é o mais recente) e, agora, a Maçã está de […]