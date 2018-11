Cerca de 29 milhões de mensagens são enviadas por minuto no WhatsApp

Todos sabem que o WhatsApp é um dos maiores mensageiros do mundo, mas você faz ideia do quão grande ele é? O CED (Centro Economia Digitale) realizou uma pesquisa — divulgada pelo HDblog

envolvendo os números e a expressividade de diversas empresas e serviços no mundo englobando o WhatsApp, a Apple e outras. E o resultado você confere abaixo.

No WhatsApp, cerca de 29 milhões de mensagens são trocadas por minuto; além disso, o aplicativo ocupou o primeiro lugar nos rankings de downloads e de usuários ativos mensais durante o ano de 2017, seguido pelos outros aplicativos do Facebook (Instagram e Messenger) — o Telegram, por sua vez, ficou em décimo lugar no número de usuários ativos.

Por falar no Instagram, a rede social conta com cerca de 65 mil novas publicações a cada minuto; tempo também gasto para que sejam enviados 156 milhões de emails, realizadas 3,8 milhões de buscas no Google ou então exibidos 87 mil horas de vídeo na Netflix.

A pesquisa informou ainda que, desde o lançamento do primeiro iPhone, em 2007, o gadget já acumulou mais de US$850 bilhões em receita, sendo a maior fonte de renda da Apple (62%). Ainda assim, a categoria “Serviços” está crescendo a passos largos e deverá superar o produto carro-chefe da Maçã nos próximos anos.

Ainda nessa categoria, o Apple Pay foi incluído no bolo como o serviço de pagamento online mais aceito na América da Norte junto ao PayPal, com 37% de aceitação cada. O serviço do Android ficou em terceiro, com 29% de aceitação, seguido pelos serviços da Mastercard, da Visa e da Samsung.

O CED citou, ainda, alguns dados relacionados ao nosso Brasil, como o número de startups brasileiras na área de inteligência artificial e a penetração do comércio eletrônico no país. Com relação ao primeiro dado, o Brasil possui 26 empresas no setor, ocupando o 17º lugar nesse ranking; quanto ao ecommerce, o mercado conta com 45% de penetração em terras tupiniquins, enquanto o Reino Unido ocupa o topo com 78% de participação.

Confira todos os resultados da pesquisa do CED, em italiano, aqui [PDF].

via TudoCelular.com