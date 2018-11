Como definir alarmes, configurar o Buscar iPhone e liberar espaço no Mac

Nem parece, mas já faz quase um ano que a Apple começou a publicar no seu canal brasileiro no YouTube uma série de pequenos vídeos com dicas de uso para os seus sistemas e dispositivos. Já fizemos alguns artigos anunciando novas publicações do tipo (esse é o mais recente) e, agora, a Maçã está de volta com mais uma leva de mini-tutoriais.

Vejamos eles logo abaixo:

Como definir e gerenciar alarmes no iPhone

Você pode definir, gerenciar e personalizar um alarme ao fazê-lo repetir, dar um nome a ele, escolher um som exclusivo e tocar em adiar no iPhone ou iPad.

Como configurar o recurso Buscar iPhone, iPad ou Mac

Veja aqui como configurar o Buscar iPhone em seus dispositivos iPhone, iPad e Mac.

Como liberar espaço de armazenamento no Mac

Saiba como gerenciar e liberar espaço no Mac usando ferramentas integradas do macOS.

Legal notar que, nessa nova leva de tutoriais, temos, pela primeira vez, um vídeo totalmente dedicado ao Mac — até então, todos eram focados nos iPhones e iPads ou em elementos mais generalizados do ecossistema da Maçã. Esperamos que a tendência de abraçar os computadores da empresa nos conteúdos seja mantida.

Aos interessados, na descrição completa dos vídeos, a Apple reúne ainda links pertinentes das suas páginas oficiais de suporte que podem ampliar os conhecimentos dos usuários e ajudá-los em tarefas ou dúvidas mais específicas. É uma mão na roda!