Nike anuncia três novas pulseiras para o Apple Watch

A Nike anunciou — de forma bem silenciosa, num app de compras da empresa — que novas cores de pulseiras para o Apple Watch Nike+ serão lançadas nesta semana, mais precisamente na sexta-feira (16/11).

Serão três novas tonalidades para dois modelos de pulseiras: esportiva e loop esportiva. As cores são: smokey mauve, olive flak e celestial teal.

Tudo indica que as pulseiras estarão disponíveis apenas para membros do programa Nike+, o qual conta com algumas vantagens para os fãs da marca como acesso antecipado a produtos ainda não lançados para o público geral. Porém, o app em questão não está disponível na loja brasileira.

O anúncio deixa claro que as pulseiras loop esportivas seguem a linha da coleção lançada juntamente ao Apple Watch Series 4, ou seja, elas usam um material reflexivo que pode ajudar os praticantes de esporte durante a noite.

Apesar de estarem sendo ofertadas apenas no aplicativo da Nike, não será surpresa se elas forem lançadas para o público em geral nas próximas semanas — no ano passado, a empresa lançou uma edição especial do relógio com pulseira na cor névoa meia-noite, que mais tarde passou a ser vendida junto do Apple Watch Series 3 ou de forma avulsa.

Aguardemos.

Apple Watch Nike+ de Apple e Nike Preço à vista: a partir de R$ 3.599,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 333,25

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2018

via 9to5Mac