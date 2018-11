Novos MacBooks Pro com gráficos Radeon Pro Vega já estão disponíveis para compra

No final de outubro nós informamos que a linha MacBook Pro ganharia opções de GPU Radeon Pro Vega, da AMD. Pois elas chegaram!

As novas opções — sim, são duas — estão disponíveis apenas como personalização no MacBook Pro de 15″ topo-de-linha. Como podemos ver na imagem acima, interessados podem optar pela Radeon Pro Vega 16 com 4GB de memória HBM2 ou pela Radeon Pro Vega 20 com 4GB de memória HBM2; fazendo isso, o preço do MBP pula de R$24.600 para R$26.600 ou para R$27.400, respectivamente — isso, é claro, deixando de lado qualquer outra personalização.

Nos Estados Unidos, os upgrades custam respectivamente US$250 ou US$350, elevando o preço total da máquina para US$3.050 ou US$3.150 (mais taxas).

De acordo com a Apple, as novas placas fornecem um desempenho gráfico até 60% mais rápido para tarefas mais intensas como edição de vídeo e renderização 3D. Além disso, a AMD alega que sua tecnologia de memória de alta largura de banda de segunda geração para as placas é superior à GDDR5 padrão, com o bônus adicional de mais eficiência em energia.

MacBook Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$ 10.529,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 974,92

Lançamento: 2018

via The Verge