USB-C Travel Dock, da OWC, é compatível com os novos iPads Pro

A Other World Computing tá que tá: ontem mesmo a fabricante de docks e acessórios para Macs e iGadgets apareceu por aqui com a nova versão do seu dock Thunderbolt 3. Agora, cá está ela de novo com outra revelação deveras interessante: o USB-C Travel Dock, que traz uma série de portas as quais podem vir a ser úteis para donos de Macs e PCs, também pode ser usado com os iPads Pro de terceira geração.

A fabricante fez testes e certificou-se de que todas as portas do seu acessório são funcionais nos novos tablets da Apple — lembrando sempre, claro, os problemas que o iOS (ainda) tem com volumes de memória externos. Tirando isso, tudo funciona às mil maravilhas!

O dock em si, que já é vendido há algum tempo, é uma versão reduzida do modelo com conexão Thunderbolt 3, com seus lados em alumínio e topo/base de plástico. As opções de portas também não são tão fartas, mas ele traz ao menos uma vantagem em relação ao seu irmão mais caro: a saída HDMI 2.0, capaz de transmitir vídeo 4K 30Hz e áudio a basicamente qualquer TV, monitor ou projetor.

Além disso, temos aqui duas portas USB-A 3.1, uma porta USB-C extra (que pode ser utilizada para conectar o dock à tomada e carregar o seu computador/tablet a até 60W) e um leitor de cartões SD UHS-II.

O USB-C Travel Dock está disponível para venda no site da OWC por US$40 em quatro cores que combinam com o seu MacBook: cinza espacial, prateado, dourado ou ouro rosa. Ele conta com dois anos de garantia da fabricante e pode ser entregue internacionalmente (mas não se esqueça das taxas).

Bacana, não?