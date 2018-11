Withings quer competir com Fitbit e lança a pulseira fitness Pulse HR

Quase dois meses após voltar ao mercado com a linha de relógios híbridos Steel HR, a francesa Withings lançou uma pulseira para monitoramento de atividades físicas, a Pulse HR — ligeiramente semelhante à Charge 3, da Fitbit.

O gadget não é de fato uma novidade da Withings na área: em 2013, a empresa lançou o Smart Activity Tracker, um dispositivo que media o desempenho do usuários em diferentes atividades físicas. No ano seguinte, a fabricante anunciou o Activité, um relógio que contava com sensores para monitorar atividades físicas.

A Pulse HR, por sua vez, conta com novos recursos e tecnologias que a distancia dos antigos acessórios da Withings. Mais especificamente, a caixa do dispositivo é feita de aço inoxidável na parte traseira e conta com um sensor que usa fotopletismografia para verificar a frequência cardíaca do usuário em intervalos de dez minutos — com medições mais frequentes durante a prática de atividades físicas.

Para realizar tudo isso, o dispositivo foi equipado com uma bateria que pode durar até 20 dias no modo normal ou, então, 5 dias no modo exercício.

Na parte frontal, uma tela OLED exibe algumas notificações do smartphone sincronizado, como chamadas, mensagens e eventos do calendário — além dos dados da medição da frequência cardíaca, as etapas do exercícios, distância percorrida, calorias e alarme.

Tal como o relógio híbrido da fabricante, a Pulse HR inclui monitoramento de mais de 30 atividades diferentes como ioga, vôlei e boxe. Ela ainda reconhece automaticamente mais de 10 atividades que usam GPS, como caminhada, corrida e natação, sendo resistente a até 50 metros de profundidade na água.

Outros recursos do gadget incluem também monitoramento de sono (a Pulse HR fornecerá atualizações do hábito do usuário e calculará quanto tempo ele esteve dormindo ou acordado). Com o Smart Wake-Up, é possível definir um alarme vibratório que acordará o usuário no momento ideal definido dentro do seu ciclo de sono (sonos mais leves e mais profundos).

O dispositivo sincroniza automaticamente por Bluetooth com o app Health Mate, da Withings (disponível para iOS e Android). O software armazena, ainda, seus dados de saúde, progresso de atividades e fornece dicas personalizadas para você se manter motivado.

A Pulse HR custa US$130 e está em pré-venda na loja online da Withings, com previsão de envio a partir de dezembro. As pulseiras do gadget são de silicone e estão disponíveis em diversas cores.

