Como usar o Walkie-Talkie do Apple Watch para uma comunicação rápida com seus amigos

O recurso de Walkie-Talkie do Apple Watch é quase uma lenda: ele foi anunciado junto à versão original do relógio, nos idos de 2015, e passou anos num limbo existencial onde ninguém falava, ninguém questionava, ninguém lembrava dele. A ferramenta só ganhou vida quatro primaveras depois, com a introdução do watchOS 5 — e, por ironia do destino, os donos do primeiro Watch ficaram de fora da brincadeira, já que o sistema não é compatível com os dispositivos seminais.

Percalços à parte, a ferramenta é uma forma bastante simples de estabelecer uma comunicação rápida e — por que não? — divertida com seus contatos — contanto, claro, que eles também tenham um Apple Watch Series 1 ou posterior rodando o watchOS 5 (o que… pode ser bem raro, admitidamente). Abaixo, nós mostramos como dar seus primeiros passos no Walkie-Talkie do Watch.

O primeiro passo é abrir o app Walkie-Talkie (não diga…) e tocar no botão “+” para adicionar contatos. Basta selecionar a pessoa com quem você quer se comunicar e aguardar que ela aceite seu convite — enquanto isso não acontecer, o cartão dela ficará cinza e inativo.

Se você estiver do outro lado da equação e for convidado para conversar com alguém pelo Walkie-Talkie, é mais simples ainda: o Watch lhe notificará perguntando se você quer estabelecer a comunicação com determinada pessoa e você pode tocar no botão “Permitir Sempre” para que vocês tenham acesso irrestrito uma à outra — isto é, quando a outra pessoa falar, você ouvirá imediatamente, em qualquer circunstância (exceto caso o relógio esteja no Modo Cinema, no Não Perturbe ou você esteja indisponível — mais sobre isso abaixo).

Você também pode remover um amigo da sua lista de contatos do Walkie-Talkie deslizando o dedo para a esquerda em seu cartão e tocando no “X”. Isso também pode ser feito no app Apple Watch para iPhone — basta ir na opção Walkie-Talkie, tocar em “Editar” e tocar no sinal de “—” nos contatos que você queira remover.

A conversa propriamente dita com um contato não tem mistério: basta tocar no cartãozinho dele e segurar o botão “Falar” enquanto você fala sua mensagem; caso ele esteja disponível, ouvirá sua mensagem logo depois que você soltar o botão e poderá responder imediatamente.

É bom notar que, caso você esteja disponível no aplicativo, a voz da outra pessoa será reproduzida automaticamente a não ser que o Watch esteja no Modo Cinema ou no Não Perturbe — o Modo Silencioso continua deixando que a comunicação seja estabelecida imediatamente (aqui, comparamos os três modos para quem se confunde).

Você também pode desmarcar a opção “Disponível” no topo dos cartões do app — desta forma, toda vez que alguém quiser falar com você, uma notificação surgirá na tela do relógio antes perguntando se você quer conversar; só após a sua autorização a comunicação será estabelecida. A partir do watchOS 5.1.2, será possível também ativar ou desativar o Walkie-Talkie pela Central de Controle do Apple Watch.

Por fim, respondendo à dúvida mais crucial: o uso de “Câmbio!” ao final de cada frase é completamente opcional, mas altamente recomendado para fins de diversão. 😝

Aproveitem!