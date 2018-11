Final Cut Pro X ganha grande atualização com novas extensões de terceiros e outras novidades

Mantendo um ritmo muito elogiado de atualizações com novidades para a sua suíte de edição profissional de vídeos, a Apple está trazendo hoje novas versões do Final Cut Pro X, do Motion e do Compressor que, mais uma vez, atenderão a pedidos importantes de quem trabalha na área.

O Final Cut Pro 10.4.4 incorpora extensões de trabalho desenvolvidas por terceiros, que são totalmente integradas à interface do editor. Já é possível conectar contas e obter conteúdos para colaboração (Frame.io), mídias (Shutterstock) e gerenciamento de itens (CatDV), e outros deverão chegar no futuro.

O editor agora também conta com exportação em massa de clipes e/ou projetos, uma nova tecnologia para redução de ruído em vídeos (inclusive em clipes 360º), uma nova janela de timecode, um novo visualizador comparativo que facilita o ajuste de cores em projetos, novos visuais esféricos “Tiny Planet”, possibilidade de editar legendas em formato SRT, novo filtro de história em quadrinhos para fotos e vídeos, entre outros.

No Motion 5.4.2, as novidades incluem novas ferramentas para ajuste de cores (equiparando-se ao Final Cut Pro), novos filtros (incluindo o de HQ), gráficos/animações esféricas para gerar vídeos em 360º e melhorias no trabalho com textos com o Core Text.

Por fim, o Compressor 4.4.2 agora utiliza um mecanismo de 64 bits que passa a usar toda a memória disponível no Mac em que está rodando, aprimorando a sua performance na exportação/codificação de vídeos. Codecs de 32 bits continuam funcionando perfeitamente, para manter retrocompatibilidade. O app também faz exportação de legendas em SRT, formato bastante comum na web.

Os três updates são gratuitos para todos os usuários da suíte e já estão disponíveis na Mac App Store. Os preços individuais não foram alterados.