Luna Display transforma o iPad [Pro] no monitor principal do seu Mac mini

Já falamos aqui sobre o Luna Display, da Astro HQ, e comentamos as suas inegáveis utilidades ao transformar o iPad (mini, “regular” ou Pro) numa tela secundária para seu MacBook [Pro, Air]. Mas uma nova faceta do pequeno acessório foi revelada agora que a Apple apresentou o novo Mac mini: conectando o dispositivo ao novo computador da Maçã, o iPad pode se transformar não num monitor secundário, mas na única tela da máquina.

A novidade não é fruto de uma atualização no software do Luna Display, nem nada do tipo: a configuração funciona já com as versões existentes do aplicativo, sem nenhum ajuste extra — basta que o Mac mini esteja ligado e com o utilitário da Astro HQ rodando; ao plugar o acessório na sua porta Thunderbolt e abrir o aplicativo correspondente no iPad, a interface do macOS aparecerá lá automaticamente.

Isso dá uma série de opções aos donos do novo desktop da Apple: muitas pessoas utilizam o Mac mini como um computador sem uma “cabeça principal” — isto é, como um servidor ou conectado a uma TV, que pode estar sendo usada para exibir outros sinais. Com a possibilidade de utilizar o iPad como monitor principal da máquina, você expande significativamente suas capacidades e ainda ganha uma forma de trabalho extremamente flexível; basta, afinal, plugar o Luna Display ao computador e ter a liberdade de usá-lo onde quiser na sua casa pela tela do tablet.

Se você tem um iPad Pro, os benefícios são ainda maiores, já que o app do Luna Display traz suporte ao Apple Pencil e você tem, em uma tacada só, não apenas um monitor principal como uma mesa digitalizadora de altíssima precisão. As possibilidades são realmente bem interessantes.

Aos interessados, o Luna Display custa US$80 no seu site oficial. A Astro HQ pôs no ar ainda uma página de instruções para configurar o iPad como monitor do seu Mac mini — não há mistério algum, basta selecionar uma conta de administrador para fazer login automaticamente na máquina quando ela for ligada e baixar os aplicativos de conexão no Mac e no iPad. Aproveitem!

via TechCrunch