Quer comprar ou vender? Confira a nossa tabelona Usados Apple atualizada!

Alguns podem não saber, mas há anos nós oferecemos para vocês um tabelão Usados Apple que serve como referência de preços para compra e venda de produtos da Maçã.

Nós procuramos atualizar essa tabela anualmente para refletir as mudanças no mercado. A última atualização que havíamos feito nela foi em dezembro de 2017, então aproveitamos o fim do ano e os lançamentos recentes para dar uma bela geral em todos os números da tabela.

Como sempre, alguns produtos muito antigos foram retirados da lista; outros, novos, foram adicionados. Vale lembrar que não incluímos, na tabela, modelos que ainda são comercializados diretamente pela Apple — nesse caso, a própria empresa já indica a base do preço do produto.

Obviamente, todos os valores da página são estimativas, não são absolutos e ninguém é obrigado a segui-los à risca. Mas, caso você ache alguma coisa muito “fora da curva”, entre em contato conosco!

Você conhece a Brused? Estamos falando de uma empresa com mais de quatro anos de experiência na compra, venda ou troca de aparelhos eletrônicos seminovos (iPhones, iPads, Macs, Apple Watches, Apple TVs… além de dispositivos de marcas como Samsung, Motorola, LG, Sony e outras). A empresa conta com uma loja online e mais duas lojas físicas em São Paulo.

Ela é a mais nova parceira do MacMagazine para compra ou venda de usados. Então, se você quer vender o seu produto usado com segurança (fugir dos muitos golpes que rodam o mercado brasileiro, infelizmente) e rapidez (podendo receber o seu dinheiro em até um dia útil), faça uma cotação com a Brused!

Estamos falando de uma empresa que compra o seu produto para revender (uma intermediadora/facilitadora), então não espere obter os mesmos valores caso opte por vender o produto no mercado. Comparativamente, é como se você estivesse vendendo o seu carro para um concessionária; você perde um pouco na cotação, mas ganha em agilidade e segurança. É uma decisão que só você pode tomar, com base na sua avaliação — mas é ótimo tê-la como uma opção, sem dúvida nenhuma! 😊

Todos os aparelhos comercializados pela Brused possuem as devidas notas fiscais emitidas, 90 dias de garantia e frete grátis! Você pode comprar pelo site ou em uma das lojas físicas.