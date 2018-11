Saíram as terceiras versões beta do iOS 12.1.1, do macOS Mojave 10.14.2 e do tvOS 12.1.1, além da segunda do watchOS 5.1.2 [atualizado]

Warren Buffett continua comprando ações da Apple, que chegou a perder US$200 bilhões em valor de mercado nas últimas semanas As últimas semanas não foram nada boas para a $AAPL. Logo após a Apple divulgar seus últimos resultados financeiros, as ações dela já haviam caído significativamente a ponto de a empresa cair abaixo da linha do US$1 trilhão em valor de mercado. E essa performance negativa continuou de lá para cá, atingindo um valor mínimo […]

Final Cut Pro X ganha grande atualização com novas extensões de terceiros e outras novidades Mantendo um ritmo muito elogiado de atualizações com novidades para a sua suíte de edição profissional de vídeos, a Apple está trazendo hoje novas versões do Final Cut Pro X, do Motion e do Compressor que, mais uma vez, atenderão a pedidos importantes de quem trabalha na área. O Final Cut Pro 10.4.4 incorpora extensões […]

Apple está contratando vários engenheiros de chips em San Diego, terra da Qualcomm Temos acompanhado há um bom tempo as disputas que a Apple tem travado com a Qualcomm em tribunais do mundo inteiro, que culminaram em todos os iPhones, iPads e Apple Watches com 4G/LTE lançados este ano usarem somente modems da Intel. À medida que nos aproximamos da chegada da tecnologia 5G, começam a pairar dúvidas […]