Apple contrata estúdio ganhador do Oscar para produção de filmes do seu serviço de vídeo

Já é possível ver 2019 quase virando a esquina e, com ele, as futuras novidades da Apple. Se você está acompanhando a saga do serviço de vídeo da companhia, batizado por nós de “Apple Studios”, então deve se lembrar que a Maçã já adiou, pelo menos duas vezes, o lançamentos dos seus primeiros seriados, mas a previsão ainda é de que o serviço (e o conteúdo) seja lançado ainda no primeiro semestre do ano que vem.

Billy Crudup e Gugu Mbatha-Raw

Após adicionar o ator indicado ao Oscar Steve Carell ao elenco do programa que estrelará Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, a Apple contratou o ator Billy Crudup e a atriz britânica Gugu Mbatha-Raw para o seriado que focará na vida de apresentadores de jornais matinais, como informou a Variety.

Mbatha-Raw, conhecida pelos papéis em “Black Mirror”, “Uma Dobra no Tempo” e “O Paradoxo Cloverfield”, interpretará Hannah Shoenfeld, uma inteligente e encantadora apresentadora do noticiário matutino que a série irá seguir. Crudup, por sua vez, participou de filmes como “Alien: Covenant” e “Liga da Justiça”, e atuará como Cory Ellison, presidente da divisão de notícias da empresa midiática.

A série é baseada no livro “Top of the Morning”, escrito pelo jornalista americano Brian Stelter, que explora a vida e o drama dos apresentadores que estrelam os talk shows matutinos.

Parceria com o A24

A Apple contratou o estúdio de cinema A24, vencedor do Oscar com o filme “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, para produzir um vasto número de filmes para a companhia, conforme divulgado pela Variety.

A Maçã não forneceu muitos detalhes sobre o acordo com o A24, porém informou que trata-se de um contrato “multianual e que envolve vários filmes”. Ademais, não está claro se esses filmes serão lançados nos cinemas ou se estrearão apenas na plataforma digital da Apple — porém a segunda opção é muito mais provável.

Apesar da nova parceria com a Maçã, o estúdio deverá continuar com seus trabalhos externos, como a produção de filmes originais e acordos com outras empresas, como DirecTV e Amazon. Atualmente, a DirecTV recebe os direitos para oferecer os filmes produzidos pelo A24 um mês antes de serem lançados nos cinemas nos EUA, os quais são exibidos no serviço de streaming da Amazon assim que saem de cartaz.

O valor investido na parceria também não foi divulgado, mas deve ter sido bem significativo. O que acham?

Salário das estrelas

Além de investir uma bolada bilionária na produção de seriados e filmes originais, a Apple também está pagando alguns dos maiores salários da indústria, conforme dados das estrelas da TV e do cinema divulgados pela Variety.

No caso da série na qual estrelarão Aniston e Witherspoon, comentamos que a Maçã pagará cerca de US$1,2 milhão às atrizes por episódio — mais que o valor recebido pelas estrelas da série “The Walking Dead”.

Além das duas, o ator Steve Carell, que atuará como personagem coadjuvante no mesmo seriado, também deverá embolsar uma bagatela da Maçã: caso participe de todos os episódios, o ator poderá ganhar cerca de US$12 milhões nas duas temporadas já encomendadas pela companhia!

Esses não são os únicos grandes atores no catálogo de talentos recrutados pela Apple; a empresa também contratou o antigo ator de “Game of Thrones” e atual protagonista do filme “Aquaman”, Jason Momoa, além da estrela de “Breaking Bad” Aaron Paul — que também deverão receber muito bem por suas participações.

