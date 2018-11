Instagram ganha limitador de atividade, reações às Stories e mais

Mais uma semana, mais uma leva de novidades na rede social de fotos favorita de todo mundo (ou não). Vamos dar uma olhada no que o Instagram tem de novo para nos apresentar?

Sua atividade

O Facebook já tinha anunciado que, seguindo os passos da Apple e do Google, adicionaria em seus dois principais produtos um recurso de controle e limite de uso. O aplicativo do Facebook ainda não recebeu a novidade, mas o Instagram está finalmente sendo contemplado com ela, como informou o The Verge.

O recurso “Sua Atividade” encontra-se no menu de três linhas, acessado na sua página de perfil, e traz alguns dados específicos em relação ao seu uso do Instagram. Temos ali uma média diária do tempo que você passa por dia na rede, com um gráfico semanal de uso, e algumas opções de limite: você pode definir um tempo máximo de tempo por dia (que, ao ser atingido, exibirá um lembrete afirmando que você está excedendo seu limite) ou silenciar as notificações da rede por um período.

A ferramenta não é tão completa ou elegante quanto a solução da Apple (o recurso “Tempo de Uso” do iOS 12), mas ao menos pode ajudar alguns usuários mais fixados na rede a moderarem seu uso. O “Sua Atividade” será liberado para todos os usuários do Instagram ao longo das próximas semanas.

Reações em Stories

Continuando com as novidades, o Instagram anunciou uma nova forma de interação com os indefectíveis Stories dos seus amigos: agora, você não necessariamente precisa escrever algo para responder aos conteúdos deles — você pode só enviar rapidamente um emoji para expressar o que está sentindo.

It’s now easier to let your friends know their story is 😍 or 🔥. Swipe up while watching a story to send a reaction in Direct. pic.twitter.com/RVuE7dedpq — Instagram (@instagram) 14 de novembro de 2018

Os emojis de reação ficam em cima do teclado, e trazem algumas opções mais populares de sentimento para que você comunique tudo o que seu coração está sentido sem precisar digitar palavras — afinal, escrever é tão 2017, não é verdade?

Promover Stories

De acordo com o TechCrunch, o Instagram está também testando uma nova forma de ganhar dinheiro oferecer a empresas e perfis comerciais mais possibilidades para chegar ao seu público-alvo.

Trata-se de uma nova ferramenta chamada “Promote for Stories”, a qual permitirá, como o nome diz, que os perfis comerciais da rede promovam seus conteúdos efêmeros para certos grupos demográficos (definidos por área geográfica, idade, compatibilidade de seguidores ou outros parâmetros do Instagram). Com isso, é possível que você comece a ver propagandas que tenham mais chances de lhe interessar quando estiver surfando pelas Stories da rede.

Para o lado dos anunciantes, a ferramenta funciona da mesma forma que o “Boost” do Facebook: pagando uma quantia pré-definida, seu conteúdo é exibido para uma quantidade maior de usuários, focando nos grupos demográficos que você escolher. O Instagram confirmou ao TechCrunch que está testando o recurso, mas não compartilhou uma previsão de lançamento.

Prévias do IGTV

Tentando dar um pouco de relevância à sua plataforma de vídeos IGTV (que, até o momento, ainda está longe de pegar), o Instagram passou a permitir uma nova forma de divulgação dos seus conteúdos no aplicativo diretamente nas Stories.

Now you can share your favorite IGTV videos to your story. Tap the paper airplane at the bottom of the video you want to share. When friends see your story, they can tap the preview to watch the whole video in IGTV. pic.twitter.com/oaatUoOqZY — Instagram (@instagram) 1 de novembro de 2018

Curiosamente, em vez de compartilhar um trecho do vídeo em questão, o Instagram gera apenas uma imagem estática da prévia — ainda assim, pode ser uma forma de aumentar a interação com a nova plataforma da rede.

Compras nos vídeos

Por fim, o Instagram também anunciou três novidades referentes ao comércio dentro da rede. A primeira delas é uma forma de salvar itens de que você gosta em uma coleção de compras — ao tocar em uma mercadoria que você se interessou, é possível tocar no ícone “Salvar”, no canto inferior direito, e ela irá direto para uma coleção especial de compras no seu perfil.

Além disso, a rede está testando uma forma simplificada de ver todos os itens à venda num perfil comercial. Quando a novidade for ao ar, usuários poderão tocar no botão “Shop” para ver todos os produtos disponíveis em uma página só. Para completar, marcas poderão também anunciar produtos em vídeos. Um ícone no canto inferior direito indicará que há itens marcados naquele conteúdo; usuários podem tocar no ícone para ver todos os produtos à venda ali.

As novidades chegarão ao Instagram nas próximas semanas.

via 9to5Mac