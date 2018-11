iPad Pro não passa no teste de entortamento

Os recém-lançados iPads Pro têm sido extremamente elogiados por performance, design, telas, Face ID, alto-falantes, adoção da porta USB-C e outros. Mas, se formos analisar a durabilidade física deles, não há lá muito o que falar de bom.

O canal do YouTube JerryRigEverything realizou todos os seus tradicionais testes de durabilidade com um iPad Pro de 11″ e confirmou o óbvio: o alumínio anodizado da sua carcaça arranha muito facilmente, o vidro da tela também não tem nada muito especial e, mais uma vez, o cristal safira usado para proteger a câmera traseira não é tão puro quanto a Apple dá a entender que é.

Talvez a parte mais impressionante do vídeo acima seja o teste final, de entortamento. Não que o iPad seja um dispositivo que fique no bolso na calça, como um iPhone, mas eu não esperava que ele fosse entortar e quebrar tão facilmente.

Como o YouTuber apontou, há dois pontos opostos nas laterais da carcaça do iPad Pro que a tornam suscetível a esse comportamento: um furinho de microfone e a área para recarga do Apple Pencil, que é feita de plástico em vez de metal. Obviamente, se a estrutura não fosse tão fina (5,9mm), provavelmente essa resistência também seria um pouco maior.

Não é nada tão preocupante assim, obviamente… a menos, claro, que alguém por acaso sente com tudo no seu iPad Pro. Ou seja, não deixe-o largado no sofá de jeito nenhum. 😝

via 9to5Mac