MacMagazine no Ar #300: especial com perguntas e curiosidades, iFixit, recalls, reajuste no iCloud, Spotify no Apple Watch e mais!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produ√ß√£o) sai por R$9,90. O t√≠tulo selecionado desta vez foi “Extraordin√°rio”, com Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson. Confira o trailer dele: Eis a sinopse oficial do filme: Inspirado no best-seller do The New York […]