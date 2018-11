Malware para macOS vem em downloads via torrent e pode roubar dados

Filme da semana: compre “Extraordinário”, com Jacob Tremblay, por R$9,90! Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “Extraordinário”, com Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson. Confira o trailer dele: Eis a sinopse oficial do filme: Inspirado no best-seller do The New York […]

MacMagazine no Ar #300: especial com perguntas e curiosidades, iFixit, recalls, reajuste no iCloud, Spotify no Apple Watch e mais! E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é, quem diria, a 300ª edição do nosso podcast. Obrigado a todos vocês que estão conosco há tempos nessa jornada! Participantes do dia Rafael Fischmann [@rfischmann] Breno Masi [@macmasi] Eduardo Marques [@eduardomarques] A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya]. Pauta 09:05 – Desmontes da […]

Mark Zuckerberg manda executivos trocarem seus iPhones por Androids Eu não preciso falar aqui o quão polêmico é o Facebook. Nesta semana, o New York Times (em um artigo bastante extenso e detalhista) mostrou como a rede social lidou com os últimos acontecimentos que mancharam a reputação da empresa (como um recente vazamento de dados, o fato de usar o número de celulares cadastrados […]