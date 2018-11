Pocket Casts, Messenger, Twitter, Evernote e outros ganham boas atualizações

Alguns apps famosos e bem tradicionais foram atualizados recentemente com novidades interessantes que valem comentar. Vamos a eles?

Pocket Casts

Eleito o melhor app para podcasts num comparativo recente feito pelo Bruno Santana, o Pocket Casts foi atualizado para a versão 7.0 com muitas novidades, entre elas: reproduzir episódios sem a necessidade de assinaturas, buscas de episódios e sincronização da ordem que você colocou na lista de reprodução.

Além disso, temos histórico de reprodução, uma novo design (com direito a temas claro e escuro aperfeiçoados), opção de arquivar episódios, melhorias no app para watchOS, suporte aos Atalhos da Siri, episódios e temporadas devidamente sinalizados/numerados, suporte ao AirPlay 2 e muito mais!

Messenger

O Facebook está planejando novidades interessantes para o Messenger, como degradês de cores e uma interface reformulada — que será liberada para todos no decorrer da semana. Mas a grande novidade é a possiblidade de remover uma mensagem de um tópico de bate-papo após enviá-la. Isso mesmo: se você enviar uma foto errada ou informações incorretas por engano, ou escrever uma mensagem no chat errado, poderá reparar o erro facilmente removendo a mensagem até 10 minutos após o envio.

Por enquanto, o recurso está disponível na Bolívia, na Colômbia, na Lituânia e na Polônia — e será expandido globalmente em breve. Para isso, bastará tocar e segurar em uma mensagem, selecionando então a opção “Remover para todos”.

Vale notar que, se alguém enviar uma mensagem ofensiva para você e depois apagá-la, ainda será possível denunciá-la. De acordo com o Facebook, as mensagens são guardadas em seus servidores por um curto período de tempo justamente para analisar se elas violaram as políticas de uso da rede.

Twitter

O Twitter anunciou que está lançando uma atualização na sua aba de pesquisa, adicionando o que eles chamam de seções. A ideia é facilitar você “ver os tweets de que mais gosta”.

🔍 just got an upgrade. We added sections so it’s easier for you to see the Tweets you care about the most, starting today in the US. pic.twitter.com/BuZA9CvgGk — Twitter (@Twitter) 14 de novembro de 2018

“Pesquisa” acabou de receber um upgrade. Adicionamos seções para facilitar a visualização dos tweets de que você mais gosta, começando hoje nos EUA.

Até então, a aba oferecia apenas uma lista de rolagem vertical com os tópicos em alta; a partir de agora, você pode deslizar horizontalmente para ver os principais tweets e notícias divididas por várias categorias.

Google Maps

Um novo recurso lançado para o Google Maps permite que usuários enviem mensagens para empresas sem precisar sair do aplicativo. O recurso é uma extensão do serviço de mensagens do Google em tempo real entre empresas e clientes, lançado em alguns países no ano passado.

As empresas precisam necessariamente ter se inscrito no serviço; ao fazer isso, podem optar por colocar uma botão “Mensagem” em seus perfis de negócios, permitindo que as pessoas entrem em contato.

Como parte do lançamento, o Google também está lançando um novo aplicativo do Google Meu Negócio, o qual permite que as empresas visualizem seus seguidores, comentários e mensagens — além de criar conteúdo para seus perfis no Google.

Evernote

O app de anotações Evernote ganhou — tanto na sua versão para iOS quanto para macOS — um Modo Escuro, além de melhorias gerais e correções de bugs.

Transmit

Essa não é bem uma atualização, mas é tão relevante que merece menção aqui: o famoso cliente de FTP da Panic, o Transmit, está voltando para a Mac App Store.



O aplicativo foi originalmente retirado da loja devido ao seu design e requisitos que, por conta da sua natureza, não tinham como ficar dentro das diretrizes de sandboxing da Mac App Store. Com o lançamento da nova Mac App Store no macOS Mojave, porém, a aplicativo retornou. Seja bem-vindo de volta! 😊

