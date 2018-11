Aplicativo brasileiro Carousel Camera grava vídeos “sem posição”

Final Cut Pro X deixará de suportar formatos antigos de vídeo Como informamos aqui, a Apple disponibilizou esta semana para usuários uma boa atualização do Final Cut Pro X com uma série de novidades bem interessantes. Entretanto, quem já atualizou se deparou com um aviso que pode causar certa dor de cabeça aos adeptos de formatos de vídeos mais antigos. A atualização do software profissional de […]

Walmart supera Apple na corrida de varejistas online dos EUA A gigantesca operação de varejo online da Apple pode ser considerada um dos grandes trunfos da segunda vinda de Steve Jobs na Maçã, junto ao iPhone, à App Store, às lojas físicas da empresa e ao iMac. Já há cerca de uma década, o ecommerce de Cupertino figura entre as cinco maiores operações do tipo […]

Mural MM, edição XLIX Todo sábado, nós publicamos um novo Mural MM aqui no site. Esta é a edição XLIX. Funciona assim: semanalmente, selecionamos no Instagram cinco fotos de leitores do MacMagazine marcadas com a hashtag #muralMM (de contas públicas e de preferência sem filtro) e que tenham, obviamente, sido tiradas com iPhones. Simples, assim! Confira as de hoje: […]