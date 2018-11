Final Cut Pro X deixará de suportar formatos antigos de vídeo

Como informamos aqui, a Apple disponibilizou esta semana para usuários uma boa atualização do Final Cut Pro X com uma série de novidades bem interessantes. Entretanto, quem já atualizou se deparou com um aviso que pode causar certa dor de cabeça aos adeptos de formatos de vídeos mais antigos.

A atualização do software profissional de edição de vídeos traz um alerta, refletido nessa página de suporte recém-publicada, afirmando que futuras versões do macOS (e do próprio Final Cut Pro X) deixarão de oferecer suporte a certos formatos de mídia mais antigos; para se preparar para essas futuras versões, editores devem completar e exportar esses projetos tão logo quanto for possível ou converter/substituir as mídias nos formatos antigos por padrões mais modernos.

Os formatos de vídeo que deixarão de ser suportados em futuras versões do macOS incluem aqueles gravados com câmeras Sony HDCAM-SR, os de formato CineForm gravados com câmeras GoPro mais antigas, arquivos de vídeo no formato Avis DNxHD/DNxHR e outros conteúdos filmados com câmeras antigas ou modificados com softwares ultrapassados. A Apple lista nessa página todas as câmeras compatíveis com o Final Cut Pro X, e nessa outra todos os formatos de mídia (áudio e vídeo) suportados pelo software.

O documento de suporte inclui ainda instruções para você fazer o backup de suas bibliotecas antes de completar/exportar projetos e para finalizar os projetos com mídias obsoletas, exportando-os como Master Files Apple ProRes 422 para evitar a perda de qualidade e possibilitar que eles sejam posteriormente editados, caso você queira.

Caso você trabalhe com formatos mais antigos de áudio e vídeo, é bom dar uma olhada com cuidado nas instruções acima e segui-las o quanto antes — ainda não há uma data específica para a Apple girar a chave e deixar de prestar suporte a esses arquivos, mas nunca é bom brincar com a sorte quando você está lidando com aquilo que (provavelmente) é a sua fonte de renda, não é verdade?

via 9to5Mac