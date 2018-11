Walmart supera Apple na corrida de varejistas online dos EUA

A gigantesca operação de varejo online da Apple pode ser considerada um dos grandes trunfos da segunda vinda de Steve Jobs na Maçã, junto ao iPhone, à App Store, às lojas físicas da empresa e ao iMac. Já há cerca de uma década, o ecommerce de Cupertino figura entre as cinco maiores operações do tipo nos EUA — e ele continua crescendo. Apesar disso, uma outra figura formidável do setor acaba de ultrapassá-lo.

A firma de análise eMarketer divulgou suas pesquisas referentes ao cenário do comércio online nos EUA em 2018 e chegou à conclusão de que a Apple perdeu o terceiro lugar na fatia de mercado das varejistas digitais para a Walmart; a fatia de mercado das suas gigantes no setor foi de 3,9% e 4%, respectivamente. Em 2017, o Walmart tinha 3,3% do mercado e a Apple, 3,8% — ou seja, mesmo crescendo um décimo de ponto percentual, a Maçã foi superada pela varejista, que deu um salto ligeiramente maior.

Segundo a eMarketer, a Walmart é uma das companhias com maior crescimento no volume de vendas ano a ano — ao longo de 2018, esse salto será de 39,4%. A Apple, por sua vez, crescerá apenas (apenas?) 18% até o fim de dezembro, por conta de uma demanda desacelerante por smartphones e outros eletrônicos, de acordo com a firma.

É bom notar que, enquanto a Apple tem apenas um site de vendas online, a Walmart conta com três: seu site principal, Walmart.com, o Sam’s Club e o Jet.com. Além disso, lembrem-se de que a Apple vende apenas seus próprios produtos e alguns acessórios selecionados em sua operação online, ao contrário das outras empresas aqui listadas.

Obviamente, em meio a essa disputa, a Amazon nada de braçada no primeiro lugar: a gigante de Jeff Bezos abocanhou nada menos que 48% da fatia das varejistas online americanas em 2018 — um salto de quase 5% em relação ao ano anterior. Em segundo lugar, o eBay manteve-se relativamente estável com 7,2%; a Home Depot segurou a quinta colocação com 1,6% de share.

via Apple World Today