Apple Champs-Élysées, nova flagship de Paris, é inaugurada; confira fotos!

Comentamos recentemente num artigo sobre Apple Stores que a Apple Champs-Élysées seria inaugurada hoje, dia 18 de novembro, ao meio-dia. Domingo é bastante atípico para inaugurações de lojas da Maçã, mas a empresa deve ter tido um bom motivo para tal.

A Apple Champs-Élysées é a mais nova flagship de Paris, iniciando as suas operações pouco mais de um mês após o fechamento definitivo da Apple Carrousel du Louvre. Vários dos empregados desta, por sinal, foram realocados para a loja situada na famosa avenida comercial da capital francesa.

Obviamente, a Apple Champs-Élysées traz o que há de mais atual em design de lojas da Maçã — um dos principais motivos pela “mudança de local”, visto que obras/reformas dentro do Louvre eram bem complicadas, sem falar que o espaço em si era limitado e, nos últimos tempos, a Apple tem expandido bastante o tamanho de suas lojas para corresponder ao seu próprio crescimento.

Tim Cook e Angela Ahrendts comemoraram a inauguração, hoje:

C’est magnifique ! Apple Champs-Élysées is open for all to enjoy. Thank you to everyone who worked on the restoration of this historic building — it’s stunning. Venez le découvrir par vous-même ! pic.twitter.com/yLFnKI7N9z — Tim Cook (@tim_cook) 18 de novembro de 2018

Que maravilhoso! A Apple Champs-Élysées está aberta para todos vocês aproveitarem. Obrigado a todo mundo que trabalhou na restauração desse prédio histórico — é sensacional. Venha conferir você mesmo!

What a day on the Champs-Élysées. Amazing to meet our warm, impressive team this week in a city full of creative energy. Thanks to all the customers that came out to celebrate with us! pic.twitter.com/Ic29R0082y — Angela Ahrendts (@AngelaAhrendts) 18 de novembro de 2018

Que dia na Champs-Élysées. Foi incrível conhecer nosso acolhedor e incrível time esta semana numa cidade cheia de energia criativa. Obrigado a todos os clientes que vieram celebrar conosco!

Essa é mais uma loja que mescla o moderno com o histórico, já que fica num prédio clássico totalmente reformado porém com seus principais elementos de design mantidos intactos. É uma típica construção parisiense, só que atualizada.

Assim como todas as outras mais de 500 lojas da Apple espalhadas pelo mundo, a nova flagship contará com um “Forum” trazendo inúmeras sessões educativas do Today at Apple, incluindo as mais de 60 novas recém-anunciadas, sessões de arte ao vivo com os artistas que decoraram a fachada da loja e um laboratório de música com os artistas Sônge e Myd, além de performances musicais.

O leitor Gustavo Ribeiro dos Santos estava entre os 50 primeiros a entrarem na loja hoje e mandou mais algumas fotos que ilustram bem a beleza do local. “Essa loja consegue ser mais bonita que a Covent Garden e a flagship de Chicago. Talvez a nova da Quinta Avenida em NYC supere.”

A Apple Champs-Élysées ficará aberta de segunda a quinta-feira das 10h às 21h, sexta-feira e sábado de 10h às 22h, e domingo de 10h às 20h, no nº 114 da avenida. Ela conta com mais de 330 empregados (incluindo 100 recém-contratados), representando 15 nacionalidades e falando 17 idiomas diferentes.

Assim como todas as localidades da Apple no mundo, essa é também alimentada 100% por energia renovável. 👏🏼