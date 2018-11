L’Oréal lança dispositivo que mede raios UVA/UVB, poluição e umidade

Muitas pessoas não se preocupam da forma como deviam quanto às condições do ambiente em que estão, seja se expondo a altos índices de raios ultravioleta (que podem ser prejudiciais à pele e aos olhos), ou a ambientes com muita poluição, principalmente do ar.

Mas, como saber se o ambiente onde nós estamos é poluído ou se o índice dos raios solares está acima do indicado? A La Roche-Posay, subsidiária da L’Oréal, lançou uma solução: o My Skin Track UV.

O pequeno gadget pesa 17 gramas, possui classificação IP67 e prende-se à sua roupa, mochila ou bolsa, medindo a exposição à radiação ultravioleta (UVA/UVB) a partir dos seus sensores, que também coletam informações sobre as condições do ambiente.

Os dados são transmitidos para o smartphone por meio da tecnologia NFC , em vez de Bluetooth, o que significa que ele não usa bateria para funcionar.

Além de registrar os índices de raios ultravioleta, a empresa afirma que seu dispositivo rastreia os níveis de poluição, pólen e umidade, fornecendo essas informações a partir do aplicativo My Skin Track UV . A L’Oréal explicou a tecnologia por trás do dispositivo:

O LED é usado como um detector para capturar a luz UV. Essa energia é lida pelo sensor e transferida para o seu telefone usando a tecnologia NFC. Com base na sua exposição aos raios UV e fatores ambientais, o aplicativo usa um algoritmo apoiado por mais de 25 estudos científicos para avisá-lo quando sua exposição ambiental estiver em um nível específico que pode prejudicar sua a pele.

A grande desvantagem é que o app da L’Oréal não está disponível no Brasil; além disso, o uso do NFC requer que o usuário sincronize os dados do sensor para o smartphone manualmente. O My Skin Track UV se integra, ainda, ao app Saúde (Health) do iOS, fornecendo recomendações sobre a saúde da pele.

O My Skin Track UV já está disponível nos Estados Unidos em Apple Stores e na loja online da Maçã, por US$60.

via WIRED