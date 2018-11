Atualização do Windows 10 impede uso do iCloud em PCs

Na semana passada, a Microsoft relançou a atualização do Windows 10 de outubro (versão 1809), do Windows Server 2019 e do Windows Server (versão 1809), e os primeiros problemas já começaram a pintar para os usuários que utilizam o software do iCloud em PCs.

Após a atualização, a última versão do iCloud para Windows (7.7.0.27) se tornou incompatível com o sistema, conforme informado pela Microsoft na sua página de suporte. Ainda de acordo com a nota, a Apple está trabalhando junto à empresa para solucionar o problema.

Mais especificamente, o problema acontece após os usuários atualizarem ou instalarem a versão mais recente do software do iCloud; ao tentar executá-lo, a seguinte mensagem de erro é exibida (no Windows 10 versão 1809).

O iCloud para Windows requer o Windows 7, o Windows 8 ou o Windows 10 (atualização de abril de 2018) e anteriores.

O erro também acomete os usuários que já tinham o aplicativo do iCloud instalado antes da atualização do Windows. Porém, nesse caso, apesar de o app ser executado, a sincronização de fotos e de outras mídias do serviço apresenta falhas.

Para amenizar o problema, a Microsoft afirmou que está bloqueando a atualização do Windows 10 de outubro para usuários que possuem o aplicativo da Maçã já instalado, além de estar trabalhando com a Apple para fornecer uma versão compatível do iCloud. Ademais, a empresa recomenda que os usuários não tentem atualizar o Windows 10 manualmente usando o botão “Verificar atualizações” ou a partir da “Media Creation Tool” do site da Microsoft até que esse problema seja resolvido.

via Windows Latest