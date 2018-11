Gráficos “de console” do jogo NBA 2K Mobile chegam à App Store; Google Fotos e RAW Power são atualizados

Mais um dia, mais um trio de aplicativos populares e/ou de destaque na App Store está recebendo atualizações interessantes. Vamos dar uma olhada neles?

NBA 2K Mobile Basketball

Se você acompanhou a apresentação dos novos iPads Pro na keynote mais recente da Apple, certamente lembra-se da frase, deveras repetida posteriormente, de que os tablets têm um poderio gráfico semelhante ao do Xbox One S. Para demonstrar a declaração, a Maçã mostrou no evento uma atualização do jogo NBA 2K Mobile Basketball rodando no dispositivo. Pois, agora, esse update está disponível.

A mecânica do jogo continua a mesma e permite que você participe de partidas locais ou online de 5×5 jogadores, incorporando mais de 400 figuras da NBA e treinando seu personagem rumo ao estrelato do mundo do basquete. Não está claro se os novos gráficos “comparáveis aos de consoles de videogame” serão exclusivos dos novos iPads Pro ou chegarão também aos outros dispositivos — o jogo é compatível com o iPhone 6s e superiores, iPad Air 2, iPads de quinta e sexta gerações, e iPad mini 4, além de todas as versões do iPad Pro.

O NBA 2K Mobile Basketball está disponível gratuitamente na App Store, com compras dentro do app que desbloqueiam todas as suas funcionalidades.

Google Fotos

Seguindo a onda das fotos com fundos desfocados e/ou descoloridos, o Google Fotos para iOS está recebendo hoje uma atualização — que já estava disponível no Android desde o mês passado, vale notar — que permite o ajuste dessas firulas visuais nas suas imagens posteriormente.

Starting today, you can have more control over your portrait photos. Use our new depth editor to adjust the background blur and change the focus in just a few taps. Works with portrait photos on Pixel 2, Pixel 3 and Moto phones like the Moto G6. https://t.co/3NiaEUWGOa pic.twitter.com/BleQuag68G — Google Photos (@googlephotos) 9 de outubro de 2018

A partir de hoje, você pode ter mais controle sobre suas fotos retrato. Use nosso novo editor de profundidade para ajustar o desfoque do fundo e mudar o foco em apenas alguns toques. Funciona com fotos retrato tiradas no Pixel 2, no Pixel 3 e em alguns telefones da Motorola, como o Moto G6.

O tweet acima é de quando o recurso chegou ao Android; no iOS, ele funciona com todos os iPhones dotados do Modo Retrato — ou seja, iPhones 7 Plus, 8 Plus, X, XR, XS e XS Max. É possível ajustar o quão desfocado fica o fundo da sua foto, tocar em algum ponto dela para definir o local de foco e ainda utilizar o recurso de fundo em preto e branco (que a Apple não oferece).

O Google Fotos para iOS pode ser baixado e atualizado gratuitamente na App Store.

RAW Power

Já falamos aqui sobre o RAW Power, um poderoso editor de fotos em formato cru para iOS e macOS. Agora, os desenvolvedores da Gentlemen Coders disponibilizaram uma boa atualização para os aplicativos em ambas as plataformas.

No iOS, o aplicativo foi atualizado com suporte às telas dos novos iPads Pro e várias novas ferramentas — a principal delas é a habilidade de editar/processar fotos em lotes, para que você aplique ajuste a múltiplas imagens em uma ação única. Novos ajustes também estão disponíveis, como os de aberração cromática, perspectiva e preto e branco.

Já no macOS, o app também ganhou as ferramentas de processamento em lotes e os novos ajustes; controles deslizantes de luz e profundidade também dão mais poder ao usuário na hora de definir o visual definitivo de suas fotos. Temos também suporte a abas e ao Modo Escuro do macOS Mojave.

O RAW Power para iOS custa R$11 com compras dentro do app que desbloqueiam recursos extras; a versão para macOS, por sua vez, sai por R$103 já completa. As atualizações são gratuitas para quem já comprou os apps anteriormente.