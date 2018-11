Relembre o iPod classic com esse conceito de case para o Apple Watch Series 4

Os rumores e as especulações sobre as vendas dos novos iPhones que comentamos na semana passada podem ter (novamente) tomado corpo: a Apple teria reduzido recentemente a produção dos iPhones XS, XS Max e XR, segundo dados de fornecedores da companhia. Ao que tudo indica, a Maçã “não previu corretamente a demanda pelos três novos […]

Na semana passada, a Microsoft relançou a atualização do Windows 10 de outubro (versão 1809), do Windows Server 2019 e do Windows Server (versão 1809), e os primeiros problemas já começaram a pintar para os usuários que utilizam o software do iCloud em PCs. Após a atualização, a última versão do iCloud para Windows (7.7.0.27) […]