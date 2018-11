Review: ShutterGrip é um bom acessório para quem costuma tirar muitas fotos e fazer vídeos com o iPhone

De vez em quando, chegam até nós alguns produtos inusitados para testes. É o caso do ShutterGrip, da Just Mobile, um bom acessório para quem costuma tirar muitas fotos e fazer vídeos com o iPhone.

Tive a oportunidade de testá-lo nas últimas semanas, inclusive na captura de alguns takes do nosso vídeo oficial do MM Tour VII — sim, para quem não sabe, ele todinho foi gravado num iPhone XS Max. Trata-se de um acessório bacaninha, que cumpre as suas promessas, mas que evidentemente não faz nenhum milagre.

À primeira vista, o ShutterGrip é apenas um suporte que você acopla ao iPhone (ou a outros smartphones Android) para lhe dar uma melhor pegada para fotos/vídeos. Ele usa um mecanismo de mola tal como o que encontramos em suportes veiculares, o que é bem prático e permite que seja usado inclusive com cases (se estende de 60mm a até 85mm).

E sim, a pegada é bem mais segura e natural — e você escolhe se quer colocá-lo no lado direito ou esquerdo, caso seja destro ou canhoto. Obviamente não estamos falando aqui de um gimbal, não há nenhum hardware nele que proporciona uma maior estabilidade em filmagens, mas esse feeling mais seguro por si só já ajuda bastante nisso. É bom.

Agora, aos “truques” do produto. O primeiro de tudo é que ele tem uma pecinha eletrônica, equipada com a tecnologia Bluetooth 4.0 (facílimo de emparelhar, com um pequeno LED indicador de força) e alimentada por uma bateria de relógio (modelo CR3032, incluso na caixa) que a Just Mobile diz durar uma média de 180 dias em uso contínuo. Com isso, você pode usar o botão superior para fazer disparo de fotos, bem como para iniciar/parar filmagens. Simples e direto, também excelente para selfies.

Mas vejam só: essa tal pecinha se desencaixa do suporte principal, podendo ser usada também como um disparador remoto (até 10m de distância). Aí, já começamos a ver o nível de atenção aos detalhes do produto.

Mais uma coisinha bacana: na parte inferior do suporte, temos uma rosca convencional de 1/4 de polegada para que você acople-o a tripés — o que, combinado ao tal disparador remoto, pode ser de uma utilidade extrema. Ali do lado, a Just Mobile colocou também um buraquinho para você usar, opcionalmente, uma alça de segurança que acompanha o produto.

Quando você soma tudo isso, tem em mãos um produto realmente bacana e que, como falei, cumpre o seu propósito com louvor. Para mim, seu principal defeito é que, ao contrário do smartphone em si, dificilmente você terá o ShutterGrip a todo momento com você. E aí, naquelas ocasiões em que ele seria muito útil, você terá que se virar como sempre se virou.

No próprio MM Tour, eu tive que me forçar um pouco a usá-lo porque, com o suporte acoplado ao iPhone, não é muito confortável guardar o smartphone no bolso da calça. Então, nessa de ficar colocando e tirando toda hora, por mais prático que seja, eu acabava muitas vezes deixando-o de lado.

O ShutterGrip está disponível nas cores preta, azul ou dourada e custa US$40 no site da Just Mobile. Não é barato, mas uma coisa é certa: ele é bem mais útil e elegante do que um pau de selfie. 😉