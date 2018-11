Banco Itaú começa a liberar cartões de débito no Apple Pay

O Banco Itaú foi pioneiro na adoção do Apple Pay no Brasil, mas acabou sendo ultrapassado pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil que, embora chegando depois, já oferecem suporte a alguns cartões de débito (cartões de débito Visa, no caso do Bradesco, e cartões combo Visa, no BB).

Agora, o MacMagazine começou a receber informações de que o Banco Itaú também estaria começando a liberar o uso de cartões de débito no Apple Pay. Os leitores Flavio Staudohar e Cadu Fernandes já veem a opção no app do banco, mas não conseguem concluir a ativação por enquanto:

Em ambos os casos, porém, os cartões são Mastercard — o que pode ser um indicativo do porquê não conseguirem, visto que tanto no Bradesco quanto no BB o suporte a cartões de débito é exclusivo da bandeira Visa.

De fato, já há relatos compartilhados pelo perfil @ApplePayBR no Twitter [1, 2] de cartões de débito Visa do Itaú sendo ativados com sucesso. Mas fica a torcida para a Mastercard também entrar no jogo, em breve.

Havia, na chegada do Apple Pay ao Bradesco e ao BB, a expectativa de vermos algumas expansões dele ocorrendo em outubro — o que infelizmente não aconteceu. Em breve, ambos os bancos deverão passar a suportar a bandeira Elo, enquanto o Bradesco também incluirá cartões Next, adicionais e múltiplos. Estamos aguardando…