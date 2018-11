Crie os seus próprios stickers para o WhatsApp com esse app para iPhone!

Não faz nem um mês que o WhatsApp estreou, tardiamente, as figurinhas (ou adesivos, ou stickers) em seu mensageiro — algo que, é impossível não citar, o concorrente Telegram já tinha há alguns anos(?).

Não só demoraram para implementar, como também fizeram de uma maneira meio confusa, não muito intuitiva. E bastante gente ficou querendo saber como criar as suas próprias figurinhas, o que até pouco tempo atrás só era possível no mundo Android. Hoje, por meio de uma dica do leitor Jailson Carlos, ficamos sabendo de uma solução para iPhone:

Não se assustem: sim, o app foi criado por um chinês e as screenshots estão assim, mas ele funciona em inglês e não é complicado de usar.

Além de você poder gerenciar todos os seus pacotes de stickers e enviá-los para o WhatsApp com um toque, o mais legal é poder criar os seus próprios. Tocando no sinal de mais (+) no canto superior direito, você define um ícone pro pacote, identificador, nome e autor, daí é só selecionar no mínimo 3 e no máximo 15 fotos para compôr o conjunto.

O mais legal, claro, é que as figurinhas sejam recortadas sobre um fundo transparente — então prepare-as antes de importar para o WSTicK, seja usando um editor de imagens no seu próprio iPhone ou no Mac/PC e depois transferindo-as em formato PNG para o smartphone. Dá para criar coisas bem legais! 😛

O WSTicK é gratuito para baixar e usar, mas quem quiser pode realizar uma compra interna de R$3,90 para remover propagandas e ter direito a mais imagens por pacote.