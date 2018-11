Netflix para iOS ganha novo reprodutor; Documents, VLC e Deezer também são atualizados

Os desenvolvedores estão com a mão na massa nos últimos dias: ontem publicamos algumas novidades boas na App Store, e hoje já temos mais um quarteto de apps populares atualizados com mudanças ou novos recursos. Vamos a eles!

Netflix

O aplicativo da plataforma de streaming mais popular do mundo está ganhando mudanças — mais precisamente, em uma das suas partes mais elementares: o reprodutor.

Já em testes com alguns usuários ao longo dos últimos meses, o player renovado tira algumas lições do YouTube ao colocar os controles no centro da mídia, mais acessíveis. Temos botões para retroceder ou avançar dez segundos, mas essas ações podem ser realizadas mais facilmente tocando duas vezes no lado esquerdo ou direito da tela, respectivamente.

O novo reprodutor traz ainda acesso mais rápido à lista de episódios e ao menu de áudio e legenda, além de lhe levar ao capítulo seguinte da sua série favorita ainda mais rapidamente com o botão “Próximo episódio”.

Deezer

Mais novidades no universo do streaming — só que, agora, no segmento musical. O Deezer lançou recentemente uma atualização que renova completamente o seu aplicativo para watchOS — possivelmente para se manter em pé de igualdade com o Spotify, que (finalmente) lançou seu app próprio para Apple Watch na última semana.

Com a atualização, o app para o reloginho traz agora acesso direto a faixas tocadas recentemente (em qualquer dispositivo), músicas favoritas e ao serviço de recomendação Flow, que é baseado em ferramentas de inteligência artificial. Certamente é um leque de opções muito mais robusto que o app para watchOS do Spotify.

Documents da Readdle

A Readdle também trouxe uma boa novidade a uma das melhores soluções (desculpa, Arquivos) para armazenar, gerenciar e visualizar/reproduzir arquivos diversos em seu iPhone ou iPad.

O Documents conta agora com álbuns de fotos, que permitem a visualização de fotos mais facilmente não só no iPhone/iPad como também no Mac, PC ou mesmo numa TV — basta acessar o site docstransfer.com em qualquer navegador, escanear o código QR do seu álbum e ver suas imagens onde você bem quiser. O recurso é ótimo, por exemplo, para mostrar suas fotos de viagem sem precisar conectar seu Mac na TV ou coisa do tipo.

VLC

Por fim, um dos reprodutores de mídia mais queridos do público também ganhou sua dose de novidades. Para começar, o VLC for Mobile já está totalmente adaptado aos novos iPads Pro, com suporte a monitores externos e ao Face ID para arquivos protegidos.

Além disso, a atualização traz a todos os dispositivos o toque duplo para preencher um conteúdo em toda a tela (ou voltar à sua visualização padrão); os gestos de avançar ou retroceder dez segundos continuam disponíveis, mas agora é necessário fazer o toque duplo nos lados da tela para ativá-los. É possível, ainda, fazer seleções de arquivos múltiplos no iCloud Drive.