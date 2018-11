Promoções do dia na App Store: Prizmo 3, Creaceed, Maze Lord, Disk Cleaner e mais!

Aproveite a nossa seleção de promoções do dia na App Store desta terça-feira!

Aclamado scanner digital com OCR , o Prizmo 3 — desenvolvido pelo pessoal da Creaceed — é o nosso destaque do dia.



Nota na App Store

Minha nota

A partir de novas fotos, imagens da sua biblioteca e/ou PDFs, o aplicativo possibilita analisar cartões de visita e transformá-los em contatos, transformar imagens com textos em algo editável, entre outras coisas.

O app também conta com ferramentas de edição tais como rotação, recorte, correção de perspectiva, ajuste de textura de papel, etc. A capacidade de reconhecimento de caracteres suporta mais de 20 idiomas, incluindo o português do Brasil.

Vale ressaltar ainda que o OCR não requer internet, ocorrendo totalmente em seu próprio aparelho. Se a sua dúvida é em relação à forma de exportação de dados, fique tranquilo pois o app permite o envio de imagem/PDF/vCard via email ou para a nuvem, via Dropbox, Evernote, Google Drive e iCloud.

Se você procura um aplicativo com essas funcionalidade, aproveite a oferta! 😉

· • ·

Confira outros aplicativos da Creaceed em oferta para a Black Friday, com descontos de até 50% (alguns em compras internas):

· • ·

Abaixo outros aplicativos que juntos, somam mais de R$67 de desconto:

Apps para iOS

Puzzles.

App para os pequenos.

Utilitário musical.

App para macOS

Utilitário de armazenamento.

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã — lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🙂