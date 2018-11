“Share Your Gifts”: Apple divulga seu lindo comercial de Natal deste ano junto a outros vídeos

Quem acompanha os comerciais de Natal da Apple há anos sabe que são sempre diferenciados, muito deles ganhadores de prêmios. Este ano, eu acho que os caras se superaram.

O título é “Share Your Gifts”, que pode ser traduzido literalmente para “Compartilhe Seus Presentes” mas também gera uma interpretação secundária de algo como “Compartilhe Seus Dons”. Uma boa sacada, desde aí.

Confira o vídeo principal:

Você alguma vez já criou algo fantástico mas tinha receio demais de compartilhá-lo?

A música do comercial é “come out and play”, por Billie Eilish, que estrela um dos vídeos secundários da campanha — justamente falando sobre criação musical em seu iMac e iPhone:

“Eu acho que se divertir num programa é como você se torna melhor.” Aqui vemos como Billie Eilish e Finneas O’Connell criaram música usando um iMac e um iPhone para “Share Your Gifts”.

Em seguida, um vídeo sobre o processo de edição:

“Eu não quero que espectadores vejam a edição, quero que eles lembrem de um sentimento.” Aqui, vemos Marianne Karaan criando histórias com suas edições no iMac.

O próximo vídeo é sobre o trabalho com cores:

“Uma vez que eu identifiquei as emoções, começo a testar cores para ver o que fica melhor.” Aqui, vemos como Deborah Cruchon cria histórias usando cores no seu MacBook Pro.

Por fim, um vídeo geral de making of da campanha que me impressionou demais pelo fato de que o comercial não é 100% feito em computação gráfica; todo o cenário é real, o que dá certamente um ar especial a ele.

Não deixe de assistir:

Veja como o time trouxe Sofia e seu mundo à vida.

Apple, parabéns. Que sensacional.