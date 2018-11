Apple teria planos de lançar um dongle similar ao Chromecast

Parece já uma perspectiva consolidada: a Apple vai (finalmente) estrear seu serviço de streaming de vídeos com produções próprias em algum ponto do ano que vem, possivelmente já em março.

Tudo indica que a plataforma será acessível por todos os usuários de iPhones, iPads, iPods touch e Apple TVs por meio do aplicativo TV; alguns veículos apontam, inclusive, que o conteúdo será oferecido — ao menos numa fase inicial — gratuitamente para todos os usuários. Mas parece que a Apple está pensando em formas de popularizar ainda mais o vindouro serviço.

De acordo com uma matéria publicada hoje pelo The Information , circula nos corredores do Apple Park a ideia de lançar um novo produto da família Apple TV que pudesse levar a plataforma de streaming de vídeos da empresa para ainda mais pessoas. Tal dispositivo teria formato similar ao do Google Chromecast ou do Amazon Fire TV Stick, assemelhando-se a um pendrive com saída HDMI que seria encaixado na TV — e seria, naturalmente, bem mais barato (e menos potente) que a Apple TV que conhecemos hoje.

A ideia faz sentido: a caixinha preta da Maçã, embora elogiada por seu hardware relativamente avançado, põe a empresa numa situação difícil frente à concorrência em termos de preço. No Brasil, a Apple TV de quarta geração sai por R$1.100; a Apple TV 4K, por sua vez, parte de R$1.300; o Chromecast, por outro lado, é comumente encontrado por menos de R$300 em lojas de grande porte.

Apple TV 4K de Apple Preço à vista: a partir de R$ 1.169,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 108,25

Lançamento: setembro de 2017 (5ª geração)

Obviamente, estamos falando de produtos bem diferentes em relação a funcionalidade, sistema operacional e hardware; ainda assim, se a Apple conseguisse juntar numa peça menor e mais barata alguns dos pontos fortes da Apple TV (como o controle remoto e o acesso ao seu ecossistema), poderia ter potencialmente um sucesso em suas mãos — e um sucesso que, inevitavelmente, levaria muita gente direto para o catálogo de séries e filmes originais da Maçã.

Por enquanto, é impossível cravar se o tal produto realmente verá a luz do dia: a matéria do The Information cita apenas uma “ponderação” sobre tal possibilidade dentro da Apple. É improvável, portanto, que algo do tipo seja anunciado junto ao lançamento do serviço de streaming da empresa (caso ele realmente chegue em março, como previsto) — talvez a empresa esteja guardando a ideia como uma possível carta na manga a médio prazo, quando a plataforma já estiver consolidada. Teremos de aguardar para ver.

via 9to5Mac