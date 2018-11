Benchmarks do MacBook Pro com GPU Radeon Pro Vega superam expectativas

Há uma semana, a Apple disponibilizou novas opções de personalização do MacBook Pro com GPUs Radeon Pro Vega. E não demorou para que os primeiros benchmarks pipocassem por aí. Os resultados? Melhores que aqueles obtidos pelos MacBooks Pro equipados com a Radeon Pro 560X, naturalmente — mas eles não deixam de surpreender.

No fórum do MacRumors, um usuário compartilhou resultados obtidos no seu MacBook Pro equipado com o processador da Intel Core i7 (2,6GHz), 16GB de RAM, SSD de 1TB e gráficos Radeon Pro Vega 20, o qual atingiu uma pontuação de 72.799 no teste OpenCL . Na base de dados do Geekbench, observamos resultados ainda maiores: 80.002(!).

A performance Metal (framework desenvolvido pela Apple) das novas GPUs também subiu exponencialmente nos novos MacBooks Pro equipados com gráficos Pro Vega. No teste divulgado pelo leitor do MacRumos, a pontuação foi de 73.643, enquanto aquela divulgada no Geekbench foi de 73.953.

Comparativamente, máquinas com configurações semelhantes e equipadas com placas Radeon Pro 560X obtiveram cerca de 65.000 nos testes OpenCL e 57.000 na performance Metal — os resultados da Radeon Pro Vega 16 não foram divulgados, ainda.

Ou seja, estamos falando aqui de um desempenho cerca de 23% (OpenCL) e 29% (Metal) melhor com a GPU Radeon Pro Vega 20. Nada mau!

via MacRumors