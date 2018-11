iPhone 7 de 32GB com 21% de desconto; iPhone X de 64GB por R$5.598!

Alguém por aí procurando iPhones com desconto? As Casas Bahia estão com boas ofertas em alguns modelos de iPhones, veja só:

A cor preta brilhante não é mais comercializada pela Apple — o que pode ser encarado até como um diferencial da oferta. Mas vamos ao que interessa: na Apple, o iPhone 7 de 32GB está saindo por R$2.879,10 à vista; nas Casas Bahia, ele está por R$2.324,07 à vista (um desconto de 19,2%)! Se você optar por parcelar em até 12x, aí o desconto aumenta para 21% (de R$3.199 por R$2.499).

O iPhone X também não é mais comercializado pela Apple. Antes de ser descontinuado, o modelo de 64GB custava R$6.999,00 e o de 256GB saía por R$7.799,00. Agora, nas Casas Bahia, o modelo de 64GB está saindo por R$5.598,00 em até 12x — ou seja, R$1.400 a menos que quando ele ainda estava à venda! O modelo de 256GB, por sua vez, está saindo por R$6.499,00.

É por tempo limitado. Aproveitem!