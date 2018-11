olloclip lança novos adaptadores para os iPhones XS, XS Max e XR

No início deste mês, a olloclip (fabricantes de lentes para smartphones) anunciou suas novas lentes da linha Connect X, compatíveis com os iPhones XS/XS Max/XR.

Agora, a empresa lançou três novos clips (usados para encaixar uma variedade de lentes nas câmeras dos smartphones) próprios para os dispositivos mais recentes da Maçã. Naturalmente, cada um dos adaptadores é compatível especificamente com o modelo de iPhone correspondente — nem mesmo o clip do XS encaixa no XS Max (e vice-versa).

Todos os clips foram projetados para serem usados com as oito lentes Connect X da olloclip; contudo, a fabricante recomenda que a lente Telefoto, da linha Essentials, não seja usada com a câmera traseira dos iPhones XS, XS Max e XR.

Eles se adaptam, ainda, aos dispositivos que possuem película e a case de proteção da própria olloclip — qualquer outra capinha (inclusive as de couro/silicone da Apple) não é compatível com o acessório.

Os adaptadores para o XS e XS Max já estão disponíveis no site da olloclip por US$30 cada, enquanto o modelo para o XR custa US$20. Os acessórios serão enviados a partir de 7 de dezembro — o valor do frete e de importação para o Brasil são abusivos para determinadas regiões do país, portanto, talvez seja interessante utilizar um serviço de encaminhamento de compras que envie para terras tupiniquins. 😉

