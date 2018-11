Promoções do dia na App Store: Blox 3D, Affinity, Lichtspeer, Paprika Recipe Manager 3 e mais!

Desde que a Apple anunciou a renovação completa do seu aplicativo de Mapas, com a substituição de dados comprados de empresas terceirizadas por outros capturados por ela própria, a empresa entrou num seleto grupo de companhias que coletam esse tipo de informação — Google e Uber são duas outras gigantes que também têm suas próprias […]

No início deste mês, a olloclip (fabricantes de lentes para smartphones) anunciou suas novas lentes da linha Connect X, compatíveis com os iPhones XS/XS Max/XR. Agora, a empresa lançou três novos clips (usados para encaixar uma variedade de lentes nas câmeras dos smartphones) próprios para os dispositivos mais recentes da Maçã. Naturalmente, cada um dos […]

Há uma semana, a Apple disponibilizou novas opções de personalização do MacBook Pro com GPUs Radeon Pro Vega. E não demorou para que os primeiros benchmarks pipocassem por aí. Os resultados? Melhores que aqueles obtidos pelos MacBooks Pro equipados com a Radeon Pro 560X, naturalmente — mas eles não deixam de surpreender. No fórum do […]