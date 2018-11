Anatel homologa os novos iPads Pro de 12,9″

A Agência Nacional de Telecomunicações publicou hoje as homologações dos modelos Wi-Fi ( A1876 ) e Wi-Fi + Cellular ( A1895 ) do novo iPad Pro de 12,9 polegadas, lançado pela Apple num evento especial realizado há pouco menos de um mês.

Eis os dois Certificados de Homologação:

Até o momento, não estão disponíveis nos sistemas da Anatel documentos e fotos das unidades enviadas para homologação — mas elas já estão, sim, oficialmente liberadas para venda em território nacional.

Também não surgiram lá, ainda, os dois modelos de 11 polegadas do iPad Pro. Isso deverá ocorrer muito em breve.

Há alguns dias, também identificamos no sistema da Anatel a entrada de um “Carregador de Bateria para Telefone Celular” identificado pelo modelo A1697 . Na ausência de documentos e fotos, o máximo que pudemos foi analisar as características técnicas do dispositivo e chegamos à conclusão de que muito provavelmente se trata do novo carregador USB-C de 18W que vem na caixa dos iPads Pro.

Eis o seu Certificado de Homologação:

Embora ainda indisponíveis para compra, os preços dos novos iPads Pro no Brasil já são conhecidos. Eles variam de R$6.800 para o modelo de 11″ Wi-Fi com 64GB a (respirem…) R$15.600 pelo modelo de 12,9″ Wi-Fi + Cellular com 1TB.