Apple poderá baixar preço do iPhone XR no Japão; empresa deve “ressuscitar” o iPhone X

As notícias ruins envolvendo vendas de iPhones abaixo do esperado continuam a circular — não é à toa que as ações da Apple continuam em queda livre. O assunto de agora, levantado pelo Wall Street Journal , envolve o iPhone XR e o mercado japonês.

De acordo com o veículo, a empresa pretende baixar o preço do aparelho no Japão, oferecendo subsídios para as operadoras locais — que por sua vez, seriam repassados para clientes em troca de um contrato com fidelidade. Um dos motivos para isso é que o modelo, aparentemente, está sendo ofuscado pelas vendas do iPhone 8, que continuam fortes na região. Não se sabe ainda quando essa queda de preço acontecerá, mas o WSJ aposta que isso poderia ser colocado em prática pela Apple já na semana que vem.

Para completar, o jornal informou que a empresa está pensando em retomar a produção do iPhone X em algumas regiões. E isso não teria nada a ver com uma possível forte demanda pelo aparelho; seria mais ligado ao contrato que a empresa tem com a Samsung Display, o qual exige que um mínimo de painéis OLED seja produzido.

Como as vendas dos iPhones XS e XS Max estariam mais lentas do que o esperado, trazer de volta o iPhone X poderia permitir à empresa utilizar essa “sobra” de OLEDs num produto que poderia ter um bom apelo para o público — a depender do preço cobrado pela Maçã, obviamente.

É claro que dificilmente a Apple venderá novamente o iPhone X nas suas lojas, mostrando abertamente para o mundo que retomou as vendas de um aparelho já descontinuado e que tem muitas semelhanças com o iPhone XS; a estratégia seria comercializá-lo apenas por operadoras e revendedores parceiros. Também não se sabe, caso o plano seja mesmo colocado me prática, em quais países o modelo voltaria a ser oferecido.

É bom deixar claro que absolutamente nada foi comentado especificamente sobre uma região ou outra, então, não sabemos se o iPhone X será “ressuscitado” no Brasil, por exemplo.

iPhone XR de Apple Preço à vista: a partir de R$ 4.679,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 433,25

Cores: vermelha, amarela, branca, coral, preta e azul

Capacidades: 64GB, 128GB e 256GB

Lançamento: setembro de 2018

