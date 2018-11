Como configurar múltiplos discos de backup no Time Machine

★ Black Friday: compre um curso da Udemy por apenas R$19,99 e ganhe outro! Você conhece a Udemy? Ela é o marketplace líder global para ensino e aprendizado, uma parceira de longa data do MacMagazine — nós até mesmo visitamos o escritório deles no MM Tour VII! Visualizar esta foto no Instagram. Mais uma visita do #MMTourVII, agora na @udemy! Abraço, Bruno! Uma publicação compartilhada por MacMagazine.com.br (@macmagazine) em […]

MacMagazine no Ar #301: iPad Pro entortando, queda da $AAPL, Mark Zuckerberg chateado, cartões de débito no Apple Pay e mais! E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 301ª edição do nosso podcast. Participantes do dia Rafael Fischmann [@rfischmann] Breno Masi [@macmasi] Eduardo Marques [@eduardomarques] A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya]. Pauta 02:00 – MacMagazine no Catarse + tabela Usados Apple atualizada 07:39 – iPad Pro não passa no […]

O MacMagazine é agora, orgulhosamente, um parceiro do UOL! Quem é leitor de looonga data do MacMagazine pode ser que lembre que, lá nos idos de 2009, éramos parceiros do UOL. O site depois tomou outro rumo e agora, quase uma década depois, estamos “reativando” essa parceria. As aspas acima não são à toa: o MM hoje é outro, o UOL é outro, a […]