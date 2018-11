Facebook libera recurso para monitorar tempo de uso; Google Assistente ganha integração com a Siri

Alguns meses após o esperado, o Facebook finalmente liberou sua ferramenta que exibe o tempo de navegação do usuário no app. Além disso, a companhia de Mark Zuckerberg está redesenhando a aparência dos perfis no Instagram. O Google, por sua vez, atualizou o app da sua assistente para melhorar a compatibilidade com o iOS. Vamos dar uma olhada mais a fundo nessas novidades?

Facebook

Anunciado em agosto passado, o recurso “Seu Tempo no Facebook” chegou um pouco depois do aguardado. A ferramenta é similar àquela adicionada ao Instagram na semana passada e ajuda usuários a definirem um tempo limite de navegação.

O recurso pode ser acessado a partir das configurações do app, na opção “Configurações e privacidade”. Basicamente, a ferramenta exibe o tempo médio gasto por dia no aplicativo, além de um gráfico que indica como seu uso variou nos últimos sete dias. Apesar disso, a empresa não detalha exatamente quais atividades são incluídas (stories, mensagens ou somente o feed de notícias — a navegação a partir de um computador não entra nessa conta).

Ademais, é possível configurar notificações para alertá-lo quando você atinge o tempo de uso pré-definido no app. O Facebook melhorou, ainda, o acesso à página para deixar de seguir amigos e páginas, para que você também reduza o tamanho (e o tempo gasto) no feed de notícias.

Conforme comentamos, a ferramenta do Facebook, no entanto, não é tão eficaz quanto o recurso Tempo de Uso, do iOS. Embora a rede social tenha oferecido suporte a notificações quando o tempo limite é excedido, não há como bloquear o uso do aplicativo, tornando mais fácil ignorar os alertas definidos.

Google Assistente

O Google atualizou o aplicativo da sua assistente para iOS, que passou a fornecer suporte aos Atalhos da Siri — permitindo que usuários a invoquem a partir da assistente virtual da Apple (é tão prático quanto cômico).

Dessa forma, ao atualizar ou instalar o app do Google, usuários podem agora configurar a opção “Adicionar à Siri” para gravar uma mensagem específica que chame a assistente — depois de dizer “E aí, Siri”, obviamente. Além de inicializar, o recurso ainda oferece suporte a outras frases e ações que podem ser executadas pela assistente do Google.

Anteriormente, já era possível adicionar o app do Google aos widgets do iOS, para acessá-lo de forma mais rápida. Para integrar ainda mais o serviço ao dispositivo, atualize o app Google Assistente para a versão mais recente.

Instagram

Além das novidades do Instagram divulgadas na semana passada, o Facebook anunciou algumas alterações no design dos perfis para que os usuários possam “se expressar melhor e se conectar mais facilmente com as pessoas que você gosta no seu perfil”.

Ainda que o design final possa não ser exatamente como esse da imagem acima, é provável que a nova interface dos perfis seja tabulada, com novas “abas” para exibir as imagens, incluindo botões para acessar os vídeos do IGTV e lojas.

Diferentemente da versão atual, a nova interface poderá destacar mais o nome e a bio dos usuários, posicionando a imagem de perfil para a lateral direita superior. A empresa afirmou que está trabalhando nessas alterações e que elas serão testadas em diferentes fases nas próximas semanas, o que significa que usuários notarão algumas mudanças até o lançamento oficial do novo visual.

via TechCrunch, 9to5Mac, The Verge