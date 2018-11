O MacMagazine é agora, orgulhosamente, um parceiro do UOL!

Quem é leitor de looonga data do MacMagazine pode ser que lembre que, lá nos idos de 2009, éramos parceiros do UOL. O site depois tomou outro rumo e agora, quase uma década depois, estamos “reativando” essa parceria.

As aspas acima não são à toa: o MM hoje é outro, o UOL é outro, a Apple é outra, a internet como um todo é outra… um novo momento, uma nova composição de parceria. E estamos muito animados com ela!

Para vocês, a priori, pouquíssima coisa muda: nossa URL principal agora é macmagazine.uol.com.br , mas todos os links do macmagazine.com.br continuarão permanentemente redirecionando para ela — então não há com o que se preocupar. Lá em cima do site teremos, é claro, a clássica barrinha do UOL.

Daqui para frente, essa nova parceria tende a abrir muitas portas para nós e ajudar a melhorar ainda mais o nosso trabalho diário no site. O MM continua com a sua independência total tanto administrativa quanto editorial, mas estamos passando a integrar o canal de Tecnologia do UOL e, aos poucos, outros canais de distribuição de conteúdo deles. E isso é muito bom, afinal, o portal UOL recebe mais de 90 milhões de visitantes únicos por mês.

O UOL também dispõe de tecnologias que nos darão muitos insights para estar sempre melhorando o nosso conteúdo e lhes atendendo com a mais completa cobertura do mundo Apple na língua portuguesa, como sempre.

Em suma, iniciamos hoje uma nova fase que só tende a trazer coisas boas para nós — e, consequentemente, para vocês. Vamos que vamos! 😀

App e pushes

Só mais duas coisinhas sobre a nossa transição.

Muitos de vocês que usam o nosso app para iOS devem ter percebido alguns comportamentos estranhos nas últimas duas semanas, quando começamos essa migração. Pushes duplicados, erro de redirecionamento HTTP e afins. Nos desculpem por isso.

O app está funcionando 100% a contento agora, finalmente, e nenhuma notificação duplicada será disparada de novo. Para quem ainda não está conseguindo ver as matérias atualizadas, infelizmente é preciso apagá-lo e reinstalá-lo pela App Store.

Outra coisa que precisou ser alterada nessa migração foi o nosso sistema de pushes para navegadores (Safari, Chrome, Opera e Firefox). Se você era assinante do site por algum desses browsers, precisará assinar de novo indo na nossa home e confirmando pelo popup.

Por ora, é isso! 😉 Valeu a todos.