Popularidade da Apple TV 4K cresce mesmo entre opções mais baratas

Em setembro do ano passado, a Maçã apresentou a Apple TV 4K, a qual representou um avanço na atualização do gadget, que passou a ser compatível com a tecnologia de qualidade de imagem que cresce cada vez mais no gosto dos consumidores.

A popularidade não é só da tecnologia, como também dos dispositivos de streaming que a reproduzem, conforme o estudo mais recente divulgado pelo Thinknum, que acompanha as vendas da Best Buy e analisa o desempenho de dispositivos eletrônicos em geral.

De acordo com dados da firma, a Amazon assumiu a liderança na lista entre os dispositivos 4K mais vendidos do site de compras com o Fire TV Stick 4K; a Apple TV 4K veio logo ali, em segundo lugar.

Vale notar, no entanto, que a opção da Amazon é uma das mais baratas entre as mais vendidas, custando US$35. A Apple TV 4K (32GB), por sua vez, custa US$180 — e, apesar do preço alto, a popularidade do gadget da Maçã vai muito bem, obrigado. De acordo com o Thinknum, os pontos positivos do dispositivo são sua facilidade de uso e integração com outros produtos da Apple.

É interessante perceber o aumento nas vendas da Apple TV 4K mesmo entre outras opções mais baratas no último ano. A set-top box da Maçã ultrapassou aqueles da Roku e do Google (Chromecast), que são vendidos na Best Buy por US$40 e US$70, respectivamente. A versão de 64GB da Apple TV 4K, ainda mais cara, figurou na quinta posição da lista da firma.

Contudo, nem sempre a Apple TV foi alvo de tanta popularidade e tem lutado para ganhar adoção entre usuários, em grande parte devido ao seu alto preço. Porém, ao que tudo indica, essa história está mudando e as mesas poderão se mexer no futuro, ainda mais se a Maçã introduzir uma opção mais barata no mercado.

via 9to5Mac