Promoções de Black Friday nas App Stores: mais de R$500 em descontos!

Popularidade da Apple TV 4K cresce mesmo entre opções mais baratas Em setembro do ano passado, a Maçã apresentou a Apple TV 4K, a qual representou um avanço na atualização do gadget, que passou a ser compatível com a tecnologia de qualidade de imagem que cresce cada vez mais no gosto dos consumidores. A popularidade não é só da tecnologia, como também dos dispositivos de streaming […]

Anatel homologa os novos iPads Pro de 12,9″ A Agência Nacional de Telecomunicações publicou hoje as homologações dos modelos Wi-Fi (A1876) e Wi-Fi + Cellular (A1895) do novo iPad Pro de 12,9 polegadas, lançado pela Apple num evento especial realizado há pouco menos de um mês. Eis os dois Certificados de Homologação: Até o momento, não estão disponíveis nos sistemas da Anatel documentos […]

Apple quer colocar dados de saúde de veteranos americanos no iPhone Pouco a pouco, a Apple vai fortalecendo sua plataforma de saúde para um dia, quem sabe, transformar o iPhone numa ferramenta indispensável aos usuários de tecnologia mais preocupados com seu bem-estar e acompanhamento médico. Um dos passos mais significativos em direção a esse objetivo foi o lançamento, no iOS 11.3, do recurso Registro de Saúde, […]