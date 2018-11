Apple faz a sua Black Friday em diversos países, mas Brasil está fora

O discurso é repetitivo, mas precisamos começar assim para pontuar as coisas. Muitos aqui não devem lembrar, mas a Apple foi uma das primeiras empresas a oferecer descontos para clientes na Black Friday aqui no Brasil. Não acredita? Pois veja só esse artigo de 2009 divulgando as ofertas da Maçã — dá até um nó na garganta ver que, naquela época, o MacBook Pro de 13″ era vendido por R$3.278.

O “Dia Especial de Compras” (como a Apple chamava o evento aqui no Brasil) se estendeu até 2013 e, após esse ano, nada mais de descontos para brasileiros. Obviamente a fórmula se repetiu agora, em 2018.

A Apple está promovendo um “Shopping Event” em diversos países, oferecendo descontos que vão de US$25 (Apple TV) a US$200 (Macs).

Além dos Estados Unidos, o evento está acontecendo nos seguintes países: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça. Vale notar que nenhum país da América Latina está participando.

Nem todos os produtos atuais da empresa são contemplados com descontos. Nos iPhones, por exemplo, apenas os modelos 7 e 8 (e suas variantes Plus) estão com US$50 de desconto; nos iPads, nada dos novos modelos Pro — o cliente só ganha US$100 de desconto se optar pelo modelo iPad de 9,7″, pelo iPad Pro de 10,5″ (geração passada, que foi substituída pelo modelo de 11″) e pelo iPad mini 4 (que, convenhamos, não deveria mais existir do jeito que está hoje).

Nos Macs, o desconto até vale para os novos MacBooks Pro com Touch Bar e para o iMac Pro, mas nada do MacBook Air recém-lançado (só o antigo mesmo, que continua à venda); já para a sua linha de relógios, o desconto de US$50 só contempla o Apple Watch Series 3; alguns fones da Beats (como o Solo3, o Studio3 e o Powerbeats3) também fazem parte da lista.

É bom ressaltar que o “desconto” se dá na forma de Gift Cards; ao comprar um desses produtos, você recebe um cartão-presente com o valor determinado. Além disso, há um limite de dois cartões por categoria de produtos elegíveis.