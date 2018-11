Como ativar o contador de palavras do Pages no macOS, no iOS e na web

Não há dúvidas de que o Pages é, no geral, um processador de texto menos poderoso do que o Microsoft Word. Especialmente após a transição para a versão atual do software, que “uniu” as suas versões para macOS e iOS, criou-se uma imagem de editor mais limitado, que prefere focar na simplicidade de uso do que num catálogo quase infinito de possibilidades.

Essa ideia não é inteiramente incorreta; ainda assim, alguns recursos importantes passam despercebidos pelos usuários. Querem um exemplo? O Pages traz um contador de palavras, caracteres e outros elementos do texto bastante completo que está a apenas alguns cliques/toques de distância — tanto no Mac quanto no iPhone/iPad e na web. Vejamos como tirar máximo proveito dele.

No Pages para macOS, o contador de palavras pode ser ativado clicando em Visualizar » Mostrar Contagem de Palavras. Uma janelinha flutuante aparecerá na parte de baixo do documento; você pode clicar nela e arrastá-la para onde quiser na janela.

No iPhone, você chega ao mesmo resultado tocando no menu contextual do Pages (os três pontinhos no canto superior direito da tela) e ativando a opção “Contagem de Palavras”. Já no iPad, o recurso é ativado tocando no menu de visualização (o ícone de janelinha no canto superior esquerdo); basta tocar no interruptor “Contagem de Palavras” para ligá-lo. Na web, por fim, basta clicar no mesmo ícone de janelinha do menu de visualização e ativar o recurso.

Em todos os casos, clicar/tocar nas setas à direita do contador de palavras mostrará todas as suas opções extras: além de contar palavras, ele também exibe o número de caracteres (contando ou não os espaços) no seu texto, bem como a quantidade de parágrafos e páginas nele contidas. Você pode selecionar qualquer uma dessas métricas para ser exibida no lugar da contagem de palavras.

É bom notar também que você pode fazer o contador atuar apenas em uma seção do texto: basta selecionar a parte desejada e a ferramenta levará apenas aqueles caracteres em conta.

Fácil, né? 😉 Aproveitem!