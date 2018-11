Como fazer o iPhone atender chamadas diretamente no viva-voz (ou onde você quiser)

Novo vídeo aéreo do belíssimo Apple Park é divulgado Com o fim das obras do Apple Park em meados de junho passado, os populares vídeos aéreos do novo campus da Maçã sumiram — mas para nossa felicidade eles (ainda) não acabaram. O último vídeo desse tipo foi divulgado em setembro passado e mostrava o campus da Maçã já em atividade. Nesta semana, Duncan Sinfield […]

Apple faz a sua Black Friday em diversos países, mas Brasil está fora O discurso é repetitivo, mas precisamos começar assim para pontuar as coisas. Muitos aqui não devem lembrar, mas a Apple foi uma das primeiras empresas a oferecer descontos para clientes na Black Friday aqui no Brasil. Não acredita? Pois veja só esse artigo de 2009 divulgando as ofertas da Maçã — dá até um nó […]

Desenvolvedoras fazem promoções de apps na Black Friday; confiram! Chegou o dia em que, dependendo da situação, nós agarramos nossos cartões de crédito e saímos à procura das melhores ofertas ou escondemos eles no fundo do armário para tentar resistir à tentação de gastar mais do que o orçamento do mês em quinquilharias que não acrescentarão nada em nossas vidas. Para o bem e […]