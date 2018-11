Desenvolvedoras fazem promoções de apps na Black Friday; confiram!

Chegou o dia em que, dependendo da situação, nós agarramos nossos cartões de crédito e saímos à procura das melhores ofertas ou escondemos eles no fundo do armário para tentar resistir à tentação de gastar mais do que o orçamento do mês em quinquilharias que não acrescentarão nada em nossas vidas. Para o bem e para o mal, a Black Friday está entre nós — e algumas célebres desenvolvedoras do mundo Apple também estão entrando na jogada.

Vamos dar uma olhada?

MacPaw

A famosa desenvolvedora de apps para Mac está oferecendo 30% de desconto em todos seus produtos para a plataforma. São eles: CleanMyMac X, Gemini 2, Wallpaper Wizard 2 e Hider 2. A quem está no lado do Windows da força, o CleanMyPC também pode ser adquirido com desconto similar.

As ofertas podem ser acessadas nesse link e estarão disponíveis só até as 6h da manhã (pelo horário de verão de Brasília) de amanhã, 24 de novembro.

Parallels

A desenvolvedora das soluções de virtualização está oferecendo 20% de desconto em todas as novas licenças do Parallels Desktop — isso inclui as licenças perpétuas e as assinaturas padrão de um ano (tanto para a versão padrão do software quanto as edições Pro e Business).

A promoção já está no ar no site da Parallels e vale por mais um tempinho: ela expira somente às 5h59 da manhã do dia 28 de novembro.

BundleHunt

Já a “produtora de bundles” de apps para macOS está com uma oferta especial de 50% na taxa de desbloqueio do pacote: a tarifa, que normalmente é de US$5, está custando US$2,50 até o fim da Black Friday.

Se você não conhece o modelo de negócios do BundleHunt, é muito simples: o site vende licenças de softwares populares e úteis para o Mac com descontos significativos (só como um exemplo, o cliente FTP Forklift sai por US$3, ante seu preço normal de US$30). Você só precisa acessar essa página e ir adicionando os apps que você quer para montar seu carrinho — é possível adicionar até três licenças do mesmo app — e, em seguida, pagar o valor total junto à taxa de desbloqueio do pacote (que é justamente o que está em promoção).

Além do ForkLift, temos nessa edição do BundleHunt aplicativos deveras úteis, como o Corel AfterShot Pro 3, o Flux 7, o Screens, o Lucid e o FaceFilter 3 Pro — são, no total, 45 apps que saem por valores entre US$1 e US$7.

StackSocial

Por fim, mais alguns descontos variados dos nossos amigos da StackSocial para quem usar o código promocional BFSAVE40 no carrinho:

O promo code funcionará somente até domingo, 25 de novembro.

· • ·

Aproveitem! 😃